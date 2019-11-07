، فتح بوابة القبول بجميع أفرع القوات المسلحة من رتبة "جندي" إلى "رقيب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدفاع" دعت الراغبين لزيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على الشروط

أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة؛ للتقديم على الوظائف من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب"، في جميع أفرع القوات المسلحة؛ وذلك اعتبارًا من الأحد 13/ 3/ ١٤٤١هـ.

وقالت الوزارة: على الراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.

https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspxوزارة الدفاع القوات المسلحة وظائف