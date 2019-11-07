استعلام رسوم تجديد الإقامة المهن التجارية والصناعية بالسعودية

رسوم تجديد الإقامة المتعلقة بالمهن التجارية والصناعية العاملة على أراضي المملكة العربية السعودية، ونذكر لكم الجنسيات المعفاة من رسوم التجديد، تعد رسوم التجديد للإقامة من أكثر الأمور التي تشغل بال الوافدين والمغتربين على الأراضي السعودية، سواء كانوا العاملين على أراضيها في مختلف المهن التجارية كانت أو الصناعية أو المقيمين الغير عاملين بالمملكة.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية

هناك الكثير من الجنسيات المختلفة التي تتواجد على الأراضي السعودية، والتي تقطن هناك بداعي العمل أو الإقامة والمرافقين، ويتبع تجديد رسوم الإقامة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، حيث أنها المسئولة عن هذا الأمر، وقد أطلقت الوزارة البوابة الإلكترونية التي تهدف خدمه جميع الأشخاص، والتي أغنت عن التعاملات الورقية، والتوجه إلى مكاتب العمل والجوازات، وسار الإستعلام وتجديد الإقامة أسرع وأقل جهد للجميع.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

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الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

كانت وزارة العمل بالمملكة قامت بعدد من التعديلات على الرسوم المتعلقة بتجديد الإقامة، منها تقليص تأشيرة الإقامة إلى 4 سنوات بدل 6 سنوات، كذلك فرض العديد من العقوبات على الجميع، لمن يخالف شروط الإقامة ويتأخر عن التجديد، أما عن الفئات المعفاة من رسوم التجديد للإقامة كما تحديدها على موقع وزارة العمل والتنمية:

أولاً أبناء المملكة وحاملي الجنسية السعودية.

ثانياً الطلاب حاملي التأشيرة للدراسة بالمملكة.

ثالثاً كل من يرغب في الخروج بشكل نهائي من أراضي المملكة.

شروط تجديد الإقامة بالمملكة

تم إقرار رسوم الإقامة على العمالة مختلفة الجنسية التي تزيد عن العمالة السعودية، والتي أصبحت 4800 ريال سعودي للسنة، و400 ريال سعودي للشهر الواحد، وأضافت 100 ريال للرخصة، و650 ريال رسوم الإقامة، وبذلك أصبحت إجمالي الرسوم 5500 ريال سعودي، وذلك بخلاف الرسوم المفروضة على المرافقين.