الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الجواز من بوابة أبشر

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة ، هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول كيفية استعلام عن تأشيرة خروج وعودة من وإلى المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب الأهمية الشديدة المتعلقة بمعرفة تلك المعلومات المرتبطة بالحصول على التأشيرات المختلفة، كذلك بسبب التغيرات التي شهدتها قوانين المملكة المتعلقة بتعديل رسوم التأشيرة ورسوم تجديدها أيضاً.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

كانت وزارة الداخلية السعودية قد أطلقت موقع إلكتروني يهدف إلى خدمة جميع الأشخاص المقيمين وغير المقيمين والوافدين، والعمالة المختلفة على أراضي المملكة بشأن الإستعلام عن تأشيرة الخروج والدخول إلى أراضي المملكة، وأيضا الإستعلام عن رسوم الإقامة وتجديدها، وأي أمور أخرى تتعلق بالتأشيرات والرسوم المختلفة المفروضة، وذلك عبر بوابة أبشر.

خطوات استعلام تأشيرات الخروج والدخول

خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقمها تتم من خلال الولوج إلى بوابة أبشر الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول عليها عن طريق حسابك، والدخول على الخدمات الإلكترونية بالموقع، يليها تسجيل رقم الجواز السفر الخاص بك، ثم كتابة الرمز المرئي المرسل إليك عبر التليفون المحمول، بعد ذلك تقوم بالاستعلام عن ما تريده من بيانات.

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استعلام رسوم تجديد الإقامة

رابط استعلام التأشيرة ابشر الجوازات

يقدم موقع أبشر الإلكتروني العديد من الخدمات لجميع الأفراد المختلفة من المقيمين على أراضي المملكة سواء العاملين أو الوافدين والمغتربين، ومن أكثر تلك الخدمات التي يتم البحث عنها بشكل كبير خدمات الاستعلام عن التأشيرات، والاستعلام عن مدة وصلاحية الإقامة وعدد من الخدمات الأخرى، والتي يتم تقديمها من خلال الموقع كذلك الاستعلام عن مواعيد تأشيرات الدخول والخروج، وقد ساهم موقع أبشر في توفير الكثير من الوقت والجهد على جميع الوافدين، والمقيمين بالمملكة.