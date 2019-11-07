مأساة في جازان .. أب يحاول اقتناص “قطة” ببندقية فينهي حياة طفله بطلقة خاطئة

كشفت مصادر أن شرطة منطقة جازان باشرت حادثة مقتل طفل (يبلغ من العمر عامين) ببندقية صيد خطأً على يد والده، والتي شهدتها إحدى القرى بالمنطقة أمس، الثلاثاء، في مشهد مأساوي لم يتمالك معه الأب نفسه وهو يشاهد طفله ينزف حتى الموت نتيجة إصابته بطلقة نارية مفاجئة وغير متعمدة .

وتعود التفاصيل التي روتها المصادر إلى أن الأب أراد إطلاق نار من بندقية صيد على «قطة» ما أدى إلى إصابة طفله الصغير الذي كان يلهو بجوار القطة دون أن ينتبه إليه والده؛ ما أدى إلى تعرضه لنزيف دموي حاد لفظ معه أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة أمام أبيه في موقف مؤلم للغاية.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان بلاغا بالحادثة، وانتقلت فرق أمنية مختصة، ومنها الأدلة الجنائية للموقع، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة، وتحريز البندقية التي استخدمها الأب في إطلاق النار بصورة خاطئة على طفله وتسببت في وفاته، حيث تم التحفظ على الأب في قسم التوقيف بالشرطة والتحقيق معه وتدوين أقواله، وإطلاق سراحه لاحقًا، فيما لا يزال جثمان الطفل (الضحية) في ثلاجة الموتى بالمستشفى بانتظار عرضه على الطبيب الشرعي ورفع تقرير طبي لجهات التحقيق بشرطة جازان لاستكمال الإجراءات في هذه القضية بحسب صحيفة “عاجل”.