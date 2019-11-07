طائر البوم في صفوف جامعة بيشة فرع بلقرن

بعد حادثة القرود العام الماضي ودخولها حرم جامعة بيشة (فرع بلقرن)، استيقظت جامعة بيشة نفس الفرع (شطر الطالبات) صباح الثلاثاء الماضي على وجود طائر «البوم» داخل فصل خالٍ من الطالبات.
من جانبه أوضح المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور محمد بن يحيى آل عجيم، أن البوم طائر يعيش في الأرياف والأماكن التي توجد بها أشجار كثيفة مرتفعة أو بيوت مهجورة، وهو لا ينشط إلا في الليل ويختفي في الغالب في النهار. وأكد أنه لا يجزم أن المكان الذي ظهر فيه الطائر في جامعة بيشة لمحدودية المكان الظاهر في المقطع. وقال: «على العموم أياً كان المكان ففي الغالب أن المقطع التقط في الصباح الباكر ولذلك يظهر المكان خالياً، وهذا الطائر لن يبقى في مكان مأهول تكثر فيه حركة الناس» بحسب صحيفة “عكاظ”.
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