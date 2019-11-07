هكذا رد وزير الثقافة على مواطن في حائل تقدم له بهذا الطلب

تفاعل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مع تغريدة مواطن طالب خلالها بالحفاظ على زخارف حائل قبل اندثارها.

ونشر سالم صالح الراجح نشر تغريدة قال فيها: “حينما تسوقك قدمك إلى وسط حائل، وتدلف للبيوت الطينية المتساقط أغلبها، يشد عينيك الفن الموجود في مجالس الرجال “القهاوي” حيث احتضنت حوائطها زخارف وكتابات نقشها فنانون تشكيليون محترفون من خلال مادة الجص”.

وأضاف في تغريدة أخرى “إلا أن هذا الفن سيصبح قريبا آثراً بعد عين إذا لم تقوم الجهات المعنية بترميم المجالس التي تحتضنها، ومن ثم نشرها في الأماكن العامة، وتوظيفها كأيقونة فنية لحائل، والأمل معقود على “وزارة الثقافة” بالمحافظة على الزخارف الحائلية وإعادة إحيائها، خصوصا وأن ذلك من صلب وظائفها وواجباتها”.

ورد وزير الثقافة قائلا: ” سيحفظ بالتأكيد أخ سالم وأشكرك على غيرتك وحرصك”. ليرد سالم قائلا” العفو وهذا واجبنا، قواكم الله ووفقكم”.