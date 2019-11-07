المغردة وسائق الأجرة يثيران جدلا واسعا على تويتر.. والكشف عن ملابسات الواقعة

أثارت «مغردة» حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصفت سيارة سائق «أجرة» بـ«القذرة».

دافع أكثر من 30 ألف متفاعل عن السائق لتتحول القضية الى صدارة «الترند السعودي».

وقالت المغردة إنها طلبت سيارة «أجرة» وبعد وصولها من وجهتها فاجأت الكابتن بسؤال: لماذا سيارتك قذرة، فأجابها: يمكنك تعلم القيادة، فلم يعجبها رده، فقامت بتصوير السيارة ونشرها على حسابها.

من جانبها طلبت الشركة من المغردة رقم الرحلة لاتخاذ الإجراء، وهو الأمر الذي أثار غضب عشرات المغردين الذين قرروا نصرة السائق وتهديد الشركة بالمقاطعة في حال معاقبتها للسائق وقطع رزقه.

وتساءل البعض، هل تدخل واقعة المغردة والسائق تحت فصل «التشهير» وينطبق عليها ما أكدته النيابة العامة أن عقوبته السجن عاما والغرامة التي تصل إلى نصف مليون ريال، إذ يعد مشهرا كل من ألحق الضرر بالمدعي سواء بإنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال أو تأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها «جريمة معلوماتية»؟