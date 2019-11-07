شاهد: صورة نادرة تجمع الأميرة ريما بنت بندر مع والدها في أمريكا قبل 36 عاما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة، ظهر خلالها الأمير بندر بن سلطان عندما كان سفيرًا للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع ابنته الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة في أمريكا حاليًا.

وكان الأمير بندر بن سلطان، التقط الصورة مع أبنائه في ماكلين، فيرجينيا، وكانت الأميرة ريما بعمر الـ8 سنوات. وذلك عام 1983 وهو العام الذي تم فيه تعيين الأمير سفيرًا في الولايات المتحدة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ملكيًا بتعيين الأميرة ريما سفيرة للمملكة في أمريكا، في فبراير الماضي.