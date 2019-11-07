بالصور: تصادم مروع يودي بحياة شخص في الباحة

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم في محافظة المندق بالباحة. وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إن بلاغًا ورد للعمليات في تمام الساعة 9:17 مساء، بشأن حادث تصادم في محافظة المندق، وتحديدًا بقرية عمضان. وأضاف أنه تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر وعند وصولها إلى موقع الحادث تم الكشف على المصاب، واتضح أنه قد فارق الحياة.

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