لقي طفل، يبلغ من العمر ست سنوات، مساء أمس مصرعه غرقًا داخل خزان منزله بأحد المراكز بمحافظة القنفذة.
وتفصيلاً، باشرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة بلاغًا من مواطن، يفيد بسقوط طفل بداخل خزان منزله. وبعد وصول فِرق الإنقاذ للموقع أفادت امرأة بأن الطفل سقط في خزان مياه، وقامت بإخراجه، وقد فارق الحياة. وتم طلب الهلال الأحمر للكشف على الطفل، وتأكدت وفاته، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
كانت هذه تفاصيل خبر القنفذة.. سقوط طفل “6 سنوات” داخل خزان منزله ومصرعه غرقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.