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احتراق 40 مترا من حديقة المطار بعنيزة

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أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أباالخيل بأن فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة قد باشرت في الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة أمس حادث احتراق مجموعة من الحشائش وبعض المستلزمات والأواني الخاصة بالأسر المنتجة داخل حديقة تقع بحي المطار حيث تقدر مساحة الجزء المحترق بـــ 40م تم إخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي دون خسائر بشرية.

كما باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم حالة تسرب مادة البنزين على طريق القصيم / الرياض السريع نتيجة اصطدام سيارة بصهريج يحمل مادة البنزين نتج عنه احتجاز ووفاة سائق السيارة، وتم إخراج المحتجز وتنفيذ الجانب الوقائي وإزالة الخطورة


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