كما باشرت فرق الدفاع المدني بعنيزة في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم حالة تسرب مادة البنزين على طريق القصيم / الرياض السريع نتيجة اصطدام سيارة بصهريج يحمل مادة البنزين نتج عنه احتجاز ووفاة سائق السيارة، وتم إخراج المحتجز وتنفيذ الجانب الوقائي وإزالة الخطورة
كانت هذه تفاصيل خبر احتراق 40 مترا من حديقة المطار بعنيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.