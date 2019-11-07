

القاهرة 10 ربيع أول 1441 هـ الموافق 7 نوفمبر 2019 م واس

تعقد اللجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اجتماعها الثالث يوم الإثنين المقبل، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لمناقشة المذكرات الواردة من الدول الأعضاء بشأن المقترحات التي تقدمت بها خلال الدورة الثانية للمؤتمر.

وأشار بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في 21 ديسمبر 2010م، ودخلت حيز النفاذ في 29 يونيو 2013، تؤكد على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.

وأوضح البيان أن اللجنة ستناقش متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الاطراف في الاتفاقية، واستعراض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

// انتهى //

13:50ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة العربية تستضيف اجتماعًا للجنة الخبراء بالدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.