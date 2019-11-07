السعودية اليوم / وزير التعليم يستقبل سفير مملكة السويد



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم ، سفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي.

وخلال الاستقبال جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات العلمية والبحثية، إضافة إلى بحث أوجه التعاون في البرامج التعليمية والعمل على تطويرها مع الجامعات.

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13:44ت م

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