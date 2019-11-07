سياسي / وزير الداخلية الليبي يبحث مع مسؤول ألماني التعاون الأمني



طرابلس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق07 نوفمبر2019 م واس

التقى وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، اليوم في العاصمة طرابلس مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وناقش الجانبان المواضيع المتعلقة بالمجالات الأمنية بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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13:41ت م

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