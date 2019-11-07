

الدمام 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

نفذت بلدية وسط الدمام خلال حملتها التصحيحية 1565 زيارة للمنشآت التجارية والغذائية، خلال شهر صفر الماضي، بهدف إحكام الرقابة الصحية والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية.

يأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية التي تنفذها البلدية حسب البرنامج المعد لها.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله الشمري، أن الجولات والزيارات على المنشآت التجارية والصحية، أسفرت عن توجيه 663 إنذاراً، ورصد 1196 مخالفة، مشيراً إلى أن المخالفات تمثلت في تدني في مستوى النظافة العامة وعدم التزام العاملين بالاشتراطات البلدية ومخالفة النشاط، وعدم تجديد الرخص المهنية لمزاولة النشاط، واستخدام الارتدادات الخارجية للمنشأة.

‏ودعا المهندس الشمري، أصحاب المنشآت التجارية بالتعاون مع البلدية من خلال الالتزام بالمعايير والاشتراطات للحد من المخالفات الصحية والفنية، مؤكداً أن البلدية تقف مع أصحاب المنشآت التجارية والصحية وتضع مصلحتهم من أولوياتها بما يتوافق مع الأنظمة المتبعة والتي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب المحال التجارية والمستهلكين، كما ‏تحرص على إعطاء أصحاب المنشآت النصائح والإرشادات اللازمة لتجنب المخالفات والحد منها والتي من شأنها زيادة نسبة الوعي والالتزام بالاشتراطات البلدية.

// انتهى //

13:39ت م

0115





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية وسط الدمام تنفذ 1565 زيارة للمنشآت التجارية والغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.