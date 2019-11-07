السعودية اليوم / الجامعة العربية : الاحتفال السنوي بـيوم الوثيقة العربية يهدف للحفاظ على الحقوق القومية



القاهرة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

تُنظم جامعة الدول العربية الاحتفال السنوي بيوم الوثيقة العربية، يوم الاثنين المقبل، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، وبمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب.

وأفادت الجامعة في بيان لها اليوم، أن الاحتفال يأتي إيماناً من الجامعة العربية بالأهمية التاريخية للوثيقة العربية التي تحفظ في طياتها الحقوق العربية القومية، وبوصفها القاعدة الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم.

وأشار البيان إلى الاحتفال بيوم الوثيقة العربية للعام السابع على التوالي، سيكون تحت عنوان "الأرشيفات العربية .. الواقع والمأمول" وذلك لما تشكله الأرشيفات العربية بمفهومها الحضاري والثقافي وبمضمونها القومي العربي، أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي الذي يتعرض تاريخه وتراثه الوثائقي لمحاولات طمس وتزوير.

وأوضح البيان أن الاحتفال سيشهد خلاله تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات العربية التي حققت إسهامات ملموسة في مجال الحفاظ على التراث الوثائقي العربي.

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13:39ت م

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