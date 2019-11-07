السعودية اليوم / مدني القصيم يختتم البرنامج التدريبي الأول للنساء المتطوعات



بريدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، ممثلة بشعبة المتطوعين أمس البرنامج التدريبي الأول للنساء المتطوعات على أعمال الدفاع المدني بالمنطقة ،بمشاركة 21 متطوعة تشكل أول فريق تطوعي متخصص في التوعية الوقائية في المجتمع النسوي تحت إشراف الدفاع المدني.

وأشتمل البرنامج على عدة محاور تؤهل المتطوع للقيام بدوره وفقاً للمسار التدريبي : التطوع، والسلامة المنزلية والمدرسية، والإطفاء (نظري / عملي) والحماية المدنية والإسعافات الأولية (نظري / عملي).

كما التحق في البرنامج إضافة إلى العنصر النسائي 7 متطوعين متخصصين ونفذه مجموعة من المدربين والمدربات بالتعاون مع الهلال الأحمر والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

// انتهى //

13:38ت م

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