السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع على نتائج ‎المرحلة الأولى من مشروع احتضان جمعية "ساعد" الخيرية لبرنامج بناء القدرات



عرعر 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمدير المشاريع بمؤسسة الملك خالد الخيرية أحمد السعيدان، والرئيس التنفيذي لشركة استشراف المستقبل المحدودة أمين الدخيل، في قاعة الاجتماعات بالإمارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقع القدرات المؤسسية لجمعية ساعد الخيرية بعرعر وتحديد الاحتياجات التطويرية.

ونوه سموه في مستهل الاجتماع بالدعم الذي يحظى به القطاع غير الربحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكداً أهمية تقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية وفق توجهات ومستهدفات والتزامات رؤية 2030، ولضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الفجوات للوصول للمستهدفات المأمولة في الزمن المحدد.

إثر ذلك أطلع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على نتائج ومخرجات المرحلة الأولى من مشروع احتضان جمعية ساعد الخيرية، الذي يهدف لبناء القدرات وتطوير مجالات الحوكمة، والتخطيط الاستراتيجي، والموارد البشرية والمالية، والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، وتطوير البرامج والمشاريع، وأنظمة وتقنية المعلومات.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس، ومستشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية للقطاع غير الربحي الدكتور أحمد الفريسي.

‏// انتهى //

13:37ت م

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