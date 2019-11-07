السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يتسلم التقرير السنوي لإدارة مرور المنطقة



نجران 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، بالجهود التي يبذلها رجال المرور في المنطقة ومحافظاتها, وما يقدمونه من خدمات للمواطن والمقيم، وذلك في ظل ما تحظى به القطاعات الأمنية والمرورية من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة سمو وزير الداخلية.

وتسلم سمو نائب أمير منطقة نجران خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، ومدير إدارة المرور العقيد مناحي بن شجاع السبيعي ، التقرير السنوي للعام المنصرم 1440هـ، الذي اشتمل على عدد الحوادث والمخالفات المرورية والحملات الميدانية، إضافة إلى ما تم معالجته بشأن النقاط السوداء، التي تشهد حوادث مرورية، داخل مدينة نجران ومحافظات المنطقة.

وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالخدمات والبرامج التوعوية التي تقدمها إدارة مرور منطقة نجران، التي كان لها الأثر في انخفاض الحوادث المرورية, مؤكداً سموه أهمية مواصلة العمل وتقديم مجمل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة ومحافظاتها.

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13:36ت م

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