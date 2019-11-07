السعودية اليوم / "الدفاع المدني" يحصل على شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات الأيزو



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

حققت المديرية العامة للدفاع المدني شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات الأيزو (ISO/IEC27001:2013)، الذي يعد معياراً قياسياً معتمداً دولياً لجودة وحماية أمن المعلومات، التي منحتها مجموعة (QCB) المتخصصة في منح الشهادات وفق المقاييس والمعايير العالمية.

وقال معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بعد تسلمه الشهادة من ممثل الشركة الدكتور محمد منشاد ساتي: إن التقنية لم تعد خياراً بل أمراً واقعاً تتطلبه عملية التغير والتطوير لقطاع الدفاع المدني بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وأننا نولي هذا الجانب جل عنايتنا لأثره الإيجابي على أعمالنا.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد مهندس محمد بن عائض العمري أن الحصول على هذه الشهادة يعد مؤشراً حقيقياً على التزام المديرية العامة للدفاع المدني بالمعايير العالمية الخاصة بأمن المعلومات وحمايتها لجميع خدماتها المقدمة وتقييم المخاطر المتوقعة.

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13:35ت م

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