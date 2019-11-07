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شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بريطانية: اتفاق الرياض ثمرة العمل المخلص للسعودية والإمارات والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
أشادت مسؤولة بريطانية بالجهود السعودية والإماراتية التي توجت باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت إميلي ثوريمبري، وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية، إن السعودية والإمارات ركيزة الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية.
وأضافت أن "اتفاق الرياض في الواقع هو ثمرة هذا الثقل والعمل المخلص لتحصين المنطقة العربية وخصوصاً الشرق الأوسط والخليج ضد العبث الخارجي وفرض الأيدلوجيات الإرهابية المتطرفة.
وتابعت وفق صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس "اليوم نستطيع أن نقول بيقين راسخ أن أزمة اليمن في طريقها للحل، وأن ميليشيا الحوثي باتت أضعف أمام اتحاد اليمنيين في مواجهة مخططاتها ومؤامراتها، والمجتمع الدولي بالتأكيد يدعم اتفاق الرياض ويقدر للسعودية والإمارات تضحياتهما لفرض الأمن والاستقرار في اليمن وقطع الطريق على الحوثي وأخذ الشعب اليمني رهينة، نحن اليوم على أول طريق إعادة الاستقرار لليمن وبدء مرحلة الإعمار والبناء والتنمية، بعد نجاح جهود الحزم والعزم.
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