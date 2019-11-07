السعودية | رئيس الهلال الأحمر السعودي يتراس وفد الهيئة المشارك في الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الجمعيات بدول مجلس التعاون

الخليج 365 - الرياض- مسقط - محمد الحسن

ترأس معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي وفد الهيئة المشارك في الإجتماع الخامس عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون والذي أقيم بمدينة مسقط بسلطنة عمان .

وافتتح معالي وزير الدولة للشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية جلسات الاجتماع الذي ناقش فيه رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز الدور الإنساني والإغاثي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، وعلى رأس

هذه الموضوعات مناقشة الإطار العام لخطة عمل لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس (2020 -2024) والمشتملة على عددٍ من المحاور الرئيسية في مجالات العمل الإغاثي والإنساني، وتمثل هذه الخطة خارطة طريق للجهود المشتركة بين الجمعيات والهيئات بدول المجلس، لتحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون في المجال الإغاثي والإنساني.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة يوم الهلال الاحمر الخليجي، وجائزة العمل التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر والملتقى الخليجي التطوعي، وأعمال لجنة الاعلام والتوعية.

وقد تم خلال الاجتماع كذلك الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل بين جمعيات وهيئات الهلال الأحمر والتي منها ورشة عمل لشرح تطبيق “أسعفني” التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

كما بارك المجتمعون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الامانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الأحمر.