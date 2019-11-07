السعودية | الخطوط السعودية تمنح المتقاعدين تخفيض على أسعار التذاكر لجميع رحلاتها الداخلية والدولية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية شراكة يُمنح بموجبها المتقاعدون والمستفيدون من عملاء المؤسسة تخفيضاً بنسبة 10% على أسعار تذاكر درجة الضيافة لجميع الوجهات الداخلة والدولية التي تصل إليها رحلات “السعودية”.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بمقر المؤسسة العامة للتقاعد بحضور كل من مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة في الخطوط السعودية خالد الحزيم، وعدد من المسؤولين في المؤسستين، تمنح الخطوط السعودية هذا التخفيض للمتقاعدين والمستفيدين طوال العام، وإلى جميع وجهاتها الداخلية والدولية، إضافة إلى خصم خاص بنسبة 10% أيضاً على باقات برنامج عطلات السعودية، التي تشمل إلى جانب تذاكر السفر المواصلات والجولات السياحية والإقامة في آلاف الفنادق والمنتجعات حول العالم .

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مبادرات التعاون البناء والمثمر بين المؤسسات الوطنية، وتعكس جهود المؤسسة لتقديم خدمات متميزة لعملائها بالتعاون مع شركاء المؤسسة في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في تحقيق استراتيجية المؤسسة 2022. وأن المؤسسة تقدم خلال التعاون مع شركائها أكثر من 370 عرضاً خاصاً للمتقاعدين والمستفيدين يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وأن جهود المؤسسة مستمرة في هذا الجانب تقديراً منها لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين.

وقدم الجهني شكره وتقديره للخطوط السعودية على تفاعلها ومشاركتها في هذه المبادرة تقديراً للمتقاعدين والمستفيدين ولتقديم الخدمة المميزة لهم.

من جانبه أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة خالد الحزيم، أن سريان التخفيض الخاص بالمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم بدأ فور توقيع الاتفاقية، حيث تم تصميم وتجهيز بوابة خاصة بخدمات المتقاعدين عبر الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية، ويمكن الوصول للبوابة من خلال الرابط : http://saudia.com/ppa والاستفادة من الخدمات الخاصة بالمتقاعدين عبر إجراء سهل يختصر الوقت والجهد للمستفيدين من هذه الخدمات، منوهاً بجهود مؤسسة التقاعد وحرصها على توفير المزايا للمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم .

وأضاف الحزيم: الخطوط السعودية وانطلاقاً من دورها كناقل وطني للمملكة تحرص على التعاون البنّاء والشراكة المثمرة مع العديد من المؤسسات والجهات الرسمية والمجتمعية، وكذلك برامج المسؤولية الاجتماعية، تتضن خدمات وخصومات خاصة للعديد من شرائح الضيوف المسافرين على رحلاتها، واليوم تطلق “السعودية” خدماتها الخاصة بالمتقاعدين عبر بوابة توفر جميع الخدمات بداية من استعراض جداول الرحلات، والتحقق من أهلية المستفيد، وإجراء الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وغيرها من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة ومن أي مكان في العام .