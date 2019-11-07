100 مبتكر ومبتكرة يسجلون في جائزة ومعرض ابتكر 2019

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن عدد المسجلين في جائزة ومعرض ابتكر 2019 وصل مع نهاية مرحلة التسجيل اليوم إلى 100 مبتكر ومبتكرة، وذلك تمهيداً لانتقال ابتكاراتهم إلى مرحلة الفحص والتصنيف ثم المعسكر التدريبي للمرشحين وصولاً إلى المعرض وإعلان النتائج خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2019م.

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وأوضح نائب محافظ “منشآت” لريادة الأعمال عصام الذكير، أن جائزة ومعرض ابتكر هي إحدى مبادرات “منشآت” لنشر ثقافة الابتكار واكتشاف المبتكرين والمبتكرات، وتهدف إلى ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة والمنتجات القائمة عليها دعماً للتحول إلى الاقتصاد المعرفي.

وبين عصام الذكير أن المرشحين والمرشحات سينتظمون خلال المعسكر التدريبي في برامج تدريبية متنوعة، منها المهارات المالية الأساسية وأسس كتابة العقود، وحفظ حقوق الملكية الفكرية، وبناء نموذج العمل التجاري، وأسس عرض الأفكار على المستثمرين، إلى جانب بناء العلامة التجارية.

وأفاد نائب المحافظ بأن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز قيمة، إلى جانب ترشيحهم للاستفادة من برنامج تتجير الملكية الفكرية والذي صممته “منشآت” لتقديم خدمات الدعم والاستشارة للمخترعين ومساعدتهم في نمذجة اختراعاتهم وربطهم بالمستثمرين والشركاء التجاريين وتمكينهم من الأدوات والمهارات والتسهيلات اللازمة في جميع مراحل التحول التجاري لاختراعاتهم.

الجدير بالذكر أن “منشآت” تركّز أثناء تصميم البرامج والمبادرات بما فيها مبادرة جائزة ومعرض “ابتكر” على المساهمة في تسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي، تجسيداً لرؤيتها بجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسيّاً للتنمية الاقتصادية في المملكة.







