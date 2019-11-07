شكرا لقرائتكم 11 فرقة إسعافية تباشر مدرسة بنات بالرياض بسبب إنذار حريق خاطئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-07 11 فرقة إسعافية تباشر مدرسة بنات بالرياض بسبب إنذار حريق خاطئ أسفر عن 13 حالة هلع وخوف تمت مباشرتها متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت هيئة الهلال الأحمر بـ11 فرقة إسعافية إحدى مدارس البنات في شرق الرياض بسبب إنذار حريق خاطئ. Advertisements وقالت هيئة الهلال الأحمر عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر صباح اليوم الخميس: إن الإنذار أسفر عن 13 حالة هلع وخوف، وتمت مباشرتها. ولفتت إلى أن إنذار الحريق خاطئ، فيما نشرت صورة تبين مباشرة الفرق الإسعافية للموقع.







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