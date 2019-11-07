شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمروّج مخدّرات في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي (سعودي الجنسية)، لترويجه الحبوب المخدرة. ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض على الجاني عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.



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