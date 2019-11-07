شكرا لقرائتكم خبر عن الشلعان يبحث تَملُّك «النيابة» للمباني الجديدة وبناء الأراضي المملوكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

التقى وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، أمس (الأربعاء) محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه والوفد المرافق له، وذلك في مقر النيابة العامة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع والمستجدات حول سبل تملك النيابة العامة للمباني الجديدة التي تتناسب مع حجم وطبيعة أعمال النيابة، وكذلك سبل التعاون المشتركة لتطوير وبناء الأراضي المملوكة للنيابة العامة مع تخصيص مبانٍ جديدة في عدد من مناطق المملكة.

وفي ختام اللقاء، قدم وكيل النيابة العامة شكره لمحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة على هذا اللقاء، مشدداً على أهمية اللقاءات المستمرة في سبيل تطوير آليات العمل المشترك.