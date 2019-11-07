شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع وزير خارجية لاتفيا سبل تطوير وتعزيز العلاقات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل إبراهيم غلام.
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