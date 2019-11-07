شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. إنهاء إجراءات الترخيص للأنشطة السياحية إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تعقد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالإدارة العامة للتراخيص الأحد القادم، ورشة عمل متخصصة لتعريف المستثمرين في القطاع السياحي بالمنصة الإلكترونية لترخيص الأنشطة السياحية.

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وتأتي هذه الورشة، بحضور مستثمرين في القطاع السياحي بالمملكة لتعريفهم بدور المنصة والأنشطة المستهدفة في تطبيق الرخص الفورية التي ستتاح قريبا، وتغطي مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها ونشاط تنظيم الرحلات السياحية، إلى جانب نشاط وكالات السفر والسياحة، وذلك بهدف تمكين المستثمرين في القطاع السياحي من إنهاء جميع إجراءات الترخيص لأنشطتهم إلكترونياً من أماكن وجودهم دون عناء زيارة فروع الهيئة.

وتهدف المنصة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص واختصار الوقت المستغرق للحصول على خدمات التراخيص من خلال منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع خدمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر شبكة من التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يأتي ذلك في ظل سعي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى اختصار إجراءات تراخيص الأنشطة السياحية وتسهيل رحلة المستثمر الراغب في استخراج ترخيص، وتحقيقياً لأهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الكامل للإجراءات الحكومية الإلكترونية، حيث تقدم الهيئة من خلال تطبيقاتها الإلكترونية للتراخيص أحد النماذج الحكومية الرائدة في هذا المجال.