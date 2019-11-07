شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر»: مباشرة 13 حالة في مدرسة بنات شرق الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مباشرة 11 فرقة إسعافية إحدى مدارس البنات في شرق الرياض بسبب إنذار حريق. وأوضحت هيئة الهلال الأحمر عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس)، أن الإنذار أسفر عن 13 حالة هلع وخوف، وتمت مباشرتها، كاشفة أن إنذار الحريق «خاطئ».



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