، عرض 100 ألف قطعة أثرية بمتحف "الكردي" في مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القويحص" افتتحه بحي الفيحاء واطلع على المحتويات

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، متحف المهندس سامي صالح كردي "للتراث الشعبي" بحي الفيحاء بمكة المكرمة، في إطار المشاركة المجتمعية لأمانة العاصمة المقدسة لدعم المعارض والمتاحف التراثية بمكة المكرمة وتحفيز رواد الأعمال لإبراز جهودهم وتسخير إمكانياتهم وممتلكاتهم الأثرية القديمة القيمة للتعريف بطبيعة حياة الآباء والأجداد والمحافظة على تراث المجتمع الحجازي الأصيل حاضرةً وبادية.

واطلع "القويحص" على محتويات وأركان المتحف، وأبدى اعجابه بما شاهده من إرث تاريخي كبير ومقتنيات فريدة من نوعها.

ويحتوي متحف "الكردي" في جنباته على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تحت سقف واحد يعود تاريخ البعض منها إلى أكثر من 200 عام إضافةً إلى وجود مصاحف للقرآن الكريم قديمة الطباعة، و مخطوطات، وكتب، وعملات معدنية وورقية قديمة لأكثر من 140 دولة حول العالم، وأوانٍ منزلية، ومشغولات خشبية كانت تستخدم في عصور قديمة، والعديد من التحف والقطع الأثرية المستخدمة في بلدان مختلفة من العالم.

وتنوعت الأدوات المعروضة بين أنواع من التراثيات منها: الطوابع، والصور، والخرائط، والجرائد والمجلات، كما يحتوي المتحف على أجنحة متنوعة منها جناح الجلسة الحجازية والملابس والأواني والحرفيات، وأجهزة الاتصال، والأجهزة السمعية والمرئية إلى جانب عدد من النماذج القديمة للسيارات الكلاسيكية الحديدية والخشبية متنوعة الأشكال.

واشتمل ركن الأسلحة على العديد من البنادق والمسدسات المختلفة القديمة المؤرخة والسيوف والخناجر والجنابي والرماح ومذاخر البارود ولباس الفارس وأحزمة الرصاص.

وقال "كردي": بداية مشروع المتحف التراثي كانت عبر جمع الطوابع البريدية عن طريق مكاتب البريد وجمعية هواة الطوابع واستخراجها من الرسائل ثم تطور المشروع إلى مجال جمع العملات المعدنية والورقية القديمة، حيث ازداد حبه وشغفه لجمع التراث والمحافظة على القطع والأدوات التاريخية القديمة.

وأضاف: زيارة المتاحف الأثرية وحضور المزادات التراثية داخل وخارج المملكة كان له أثرٌ كبير في تطوير مهنته واكسابه المزيد من الخبرة والمهارة في هذا المجال.

وحضر افتتاح المتحف رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس رائد سمرقندي وعمدة حي الفيحاء بمكة المكرمة فؤاد الرويثي.

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