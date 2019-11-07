السعودية اليوم / وكيل النيابة العامة يلتقي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان أمس، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه والوفد المرافق له، وذلك في مقر النيابة العامة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات والمستجدات حول سبل تملك النيابة العامة للمباني الجديدة التي تتناسب مع حجم وطبيعة أعمال النيابة، وكذلك سبل التعاون المشتركة لتطوير وبناء الأراضي المملوكة للنيابة العامة مع تخصيص مباني جديدة في عدد من مناطق المملكة.

وفي ختام اللقاء قدم معالي وكيل النيابة العامة شكره لمعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة على هذا اللقاء، مشدداً على أهمية اللقاءات المستمرة في سبيل تطوير آليات العمل المشترك.

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12:44ت م

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