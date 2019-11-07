السعودية اليوم / "المعلم المدرب" دورة بتعليم نجران



نجران 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بمكتب تعليم الجربة أمس، برنامجاً بعنوان "المعلم المدرب"، بحضور 19 متدربةً، وذلك بمقر المكتب.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربات بالمهارات الحديثة لقيادة العملية التدريبية وربطها بالعملية التعليمية لتحسين وتطوير ممارسات تطبيقها وإدارتها بكفاءة.

واشتملت فعاليات البرنامج على عددٍ من المحاور، منها: التعريف بمفهوم قيادة العملية التدريبية، وأنواع التدريب، وأهدافه، وأساليبه، وطرقه، واحتياجاته، ومتطلبات نجاحه، وأدواته، والمقارنة بين التدريب والتعليم، ودوره في العملية التعليمية، وصفات المعلم الناجح، ودوره في إدارة الصف، وكيف يصبح مدرباً، وواجباته واهتماماته، وأنماط المتدربين، والمدرب المحترف، وأنواع المدربين، وعلاقة التدريب بالتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، والأنشطة التفاعلية، وبعض الألعاب التدريبية، وتطبيق عملي.

// انتهى //

12:39ت م

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