السعودية اليوم / إنجازات وطنية جديدة في منتدى كيمارك العاشر بعنوان "تطوير الرعاية الصحية من خلال الأبحاث السريرية"



الرياض 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

يطلق مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، منتدى الأبحاث الطبية 2019 بنسخته العاشرة في 25 - 26 نوفمبر الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية، تحت عنوان "تطوير الرعاية الصحية من خلال الأبحاث السريرية".

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك الدكتور أحمد العسكر أن المنتدى جاء بصيغة مكملة للمنتديات السابقة فهو بمثابة الحصاد للاستراتيجيات السابقة للمركز التي كان تطرح سنويا على طاولة النقاش مع المهتمين والباحثين والمطورين لاقتصاديات المعرفة، وجاء بهذا العنوان نتيجة الواقع الملحّ للنهوض بالدراسات السريرية ونشوء الشركات الوليدة في محاضن ومراكز الأبحاث.

وبيّن الدكتور العسكر أنه ستعلن خلال المؤتمر أبرز الإنجازات الوطنية الذي سيحظى بتواجد أسماء عريقة في هذه المجالات من خلال متحدثين محليين ودوليين، وتعد علامة فارقة في مفهوم الأبحاث الطبية وتطويرها من الفكرة إلى الأسواق العالمية من خلال الحضور المشرف لعلمائنا في المحافل الدولية.

ودعا الدكتور العسكر إلى الانضمام للمنتدى الذي سيقدم ساعات طبية معتمدة من هيئة التخصصات، وذلك على الرابط http://forum.kaimrc.med.sa.

// انتهى //

12:36ت م

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