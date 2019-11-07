

جدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية 21 تعدياً على أراضٍ حكومية وبدون مستمسكات شرعية ومخالفة للأنظمة والتعليمات بحي وادي مريخ جنوب المحافظة.

وأفاد رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد بن محمد القحطاني، أن فرق الرقابة بمشاركة شرطة البلدية أزالت المواقع المُخالفة والمكونة من أحواش وغرف واقعة بحي وادي مريخ، وشرق مخطط التيسير.

وأشار المهندس القحطاني إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في منع التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.

// انتهى //

12:14ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تزيل 21 تعدياً بنطاق أبرق الرغامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.