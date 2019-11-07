السعودية اليوم / أمانة عسير تنشئ قاعدة بيانات لأكثر 915 فرصة استثمارية



أبها 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

انشأت أمانة منطقة عسير قاعدة معلومات لـ 915 فرصة استثمارية والتعريف بها عبر رسائل sms لأكثر من 8 الاف مستثمر من مختلف مناطق المملكة .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن إدارة التسويق أنجزت دراسة للمواقع الاستثمارية واعتمدت تخطيطها تمهيدا لطرحها عبر منصة "فرص " ، بعد إعداد كراسة للشروط والمواصفات للمواقع .

وأشار إلى أن توفر بنك معلومات لدى أمانة عسير وبلدياتها يحقق مرجعية استراتيجية مبنية على البحث والتقصي لكل من يرغب في الاستثمار في منطقة عسير مع إيجاد التسهيلات لاختيار البدائل في المواقع التي يطلبها المستثمر .

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11:56ت م

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