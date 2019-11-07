السعودية اليوم / فتح باب التسجيل بالمعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بتيماء



تبوك 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي وفرع كلية التقنية بمحافظة تيماء، فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440 - 1441 هـ ابتدأ من يوم الأحد القادم ويستمر حتى تاريخ 1441/3/23هـ في تخصصات " ميكانيكا السيارات والحاسب الآلي والكهرباء الإنشائية والإنشاءات المعدنية ( اللحام ), فيما يتاح بالكلية التقنية تخصص الحاسب آلي.

ودعا المعهد الراغبين الالتحاق بالبرامج الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموحد www.tvtc.gov.sa واختيار التخصص المناسب وفق الشروط .

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11:52ت م

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