السعودية اليوم / "الحوار المجتمعي" محاضرة في الكلية الجامعية بالعارضة



العارضة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

نظمت جامعة جازان ممثلة بالكلية الجامعية بالعارضة اليوم ، محاضرة بعنوان "الحوار المجتمعي ودوره في تعزيز التوعية الفكرية" بحضور عميدة الكلية ميسون شتيفي ووكيلتها ورئيسات الأقسام وعضوات هيئة التدريس وذلك بمقر الكلية.

وهدفت المحاضرة التي قدمتها وكيلة شطر الطالبات بكلية الشريعة والقانون الدكتورة زكرية بنت أحمد زكري بمشاركة أكثر من 60 طالبة من مختلف الاقسام ، إلى ترسيخ قيم الحوار ومفاهيمه وتعزيز الانسجام بين شرائح المجتمع وبخاصة الطالبات وتوظيف طاقاتهن بشكل إيجابي من خلال التأكيد على قيم الوسطية والاعتدال ولإيجاد منظومة فكرية سليمة.

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11:40ت م

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