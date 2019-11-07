

نجران 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم والآداب بمحافظة شرورة أمس، دورة تدريبيةً بعنوان "بناء أدوات التقويم المناسبة "، بحضور 15 متدرب ، وذلك في مقر الكلية.

وتأتي الدورة في إطار التعاون المشترك بين الإدارات والأجهزة الحكومية ، وتفعيلاً للتعاون الثنائي بين الجامعة والمعهد العلمي بمحافظة شرورة لتدريب منسوبيه لإكسابهم المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من بناء أدوات التقويم المناسبة لرفع مستوى الكفاءة والإنجاز في عملهم .

واشتملت الدورة على عدد من المحاور منها : التعريف بمفهوم التقويم،وأدواته ، وتحديد شروط ومعايير الاختبار الجيد، وخطوات بناء الاختبار ، و جدول مواصفات الاختبار وفقا لنواتج التعلم، وكيفية تصميم اختبار وتحليل أسئلته ، وتدريب عملي.

// انتهى //

11:23ت م

0060





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورة تطويرية لمعلمي المعهد العلمي بشرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.