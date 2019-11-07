السعودية اليوم / ورشة تعريفية بأعمال المقيمين المعتمدين في مكة المكرمة



مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

كشفت الهيئة

وأوضح مدير التسويق والاتصال بالهيئة صالح الزويد خلال ورشة عمل قدمها في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة اليوم للتعريف بأبرز مهام المقيمين المعتمدين أن أبرز مواد النظام الحصول على الترخيص من أحد فروع التقييم، واجتياز برامج التعليم المهني التي تحددها الهيئة، والتقيد بسلوك المهنة وآدابها والمعايير الدولية، والمسؤولية القانونية عن الأخطاء المهنية، والاحتفاظ بالبيانات والتقارير لمدة 10 سنوات، إلى جانب إقرار المقيم المعتمد بنفسه على تقارير التقييم ، مبيناً أن الفروع التي تعمل على التقييم تشمل تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، وأضرار المركبات،كذلك تقييم الآلات والمعدات.

وأشار إلى أن أهداف الهيئة تسهم في رفع مستوى الوعي في مهنة التقييم في مختلف فروعها سابقة الذكر، مشيراً إلى أن أعمال المقيمين العقاريين تخدم عدداً من الجهات منها المحاكم والبنوك وجهات التمويل التي تحتاج تقييما لأصولها.

من جهته أبان مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة سعد البيز ، أن هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات تعقد في مختلف المناطق، بغرض التواصل مع الجهات المستفيدة في القطاع الحكومي أو الخاص أو المستفيدين من عمليات التقييم، مبينا أن حزمة من ورش العمل التثقيفية ستنظم في الغرف التجارية للتعريف بالهيئة ونشاط المقيمين المعتمدين وكيفية الاستفادة .

// انتهى //

11:19ت م

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مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسكشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، عن بلوغ عضويتها في السنوات الثلاث الماضية إلى 1500 عضو، وانتفع من برامجها التدريبية 4 آلاف متدرب من خلال 470 دروة ، فيما جرى تسليم 400 ترخيص لمزاولة مهنة التقييم.وأوضح مدير التسويق والاتصال بالهيئة صالح الزويد خلال ورشة عمل قدمها في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة اليوم للتعريف بأبرز مهام المقيمين المعتمدين أن أبرز مواد النظام الحصول على الترخيص من أحد فروع التقييم، واجتياز برامج التعليم المهني التي تحددها الهيئة، والتقيد بسلوك المهنة وآدابها والمعايير الدولية، والمسؤولية القانونية عن الأخطاء المهنية، والاحتفاظ بالبيانات والتقارير لمدة 10 سنوات، إلى جانب إقرار المقيم المعتمد بنفسه على تقارير التقييم ، مبيناً أن الفروع التي تعمل على التقييم تشمل تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، وأضرار المركبات،كذلك تقييم الآلات والمعدات.وأشار إلى أن أهداف الهيئة تسهم في رفع مستوى الوعي في مهنة التقييم في مختلف فروعها سابقة الذكر، مشيراً إلى أن أعمال المقيمين العقاريين تخدم عدداً من الجهات منها المحاكم والبنوك وجهات التمويل التي تحتاج تقييما لأصولها.من جهته أبان مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة سعد البيز ، أن هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات تعقد في مختلف المناطق، بغرض التواصل مع الجهات المستفيدة في القطاع الحكومي أو الخاص أو المستفيدين من عمليات التقييم، مبينا أن حزمة من ورش العمل التثقيفية ستنظم في الغرف التجارية للتعريف بالهيئة ونشاط المقيمين المعتمدين وكيفية الاستفادة .// انتهى //11:19ت م0057

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