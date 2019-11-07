السعودية اليوم / 463 متدرباً بـ" اتقن " في أسبوعه الثاني بالقصيم ً



بريدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بمنطقة القصيم أمس، برامج الأسبوع الأول والثاني من المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي " أتقن ".

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أنه جرى تنفيذ 22 برنامجاً تدريبياً التحق بها أكثر من 463 متدربًا و متدربة ، واستمر التدريب لكل برنامج أربعة أيام بعدد 16 ساعة تدريب لكل برنامج.

وأضاف المذن أن البرنامج مستمر لغاية أسبوعين ويمكن التقديم عبر البوابة الالكترونية ctc.tvtc.gov.sa.

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11:10ت م

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