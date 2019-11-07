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2019-11-07 الملك سلمان يبحث سبل تطوير العلاقات مع وزير خارجية لاتفيا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا وجمهورية لاتفيا فيصل إبراهيم غلام.







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