كثافة الحضور تؤجل مؤتمر علم النفس الرياضي في جامعة حفر الباطن

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - حفرالباطن

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أعلنت جامعة حفر الباطن عن تأجيل المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي “الواقع والطموح” الذي تنظمه الجامعة، إلى 4 – 5 من ديسمبر 2019.

وأوضح مدير المؤتمر أستاذ علم النفس الرياضي المشارك في جامعة حفر الباطن الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة أن التأجيل حدث نظرًا لكثافة الحضور والمشاركين على المستوى المحلي والدولي، ورغبة من الجامعة في إتاحة الفرصة لكافة العلماء والخبراء والمهتمين بمحاور المؤتمر العلمية في المشاركة والحضور، وحرصا من الجامعة على منح الوقت الكافي والمناسب لمشاركة أكبر عدد من المهتمين من داخل المملكة وخارجها، وذلك لأهمية المؤتمر على كافة المستويات.

وأكد الحراملة أن المؤتمر سيتضمن في موعده الجديد عدة ندوات علمية وورش عمل تدريبية وتأهيلية تعد فرصة علمية نوعية لكافة فئات المجتمع ولقطاعات التعليم والصحة والرياضة والباحثين والمهتمين بالنشاط البدني، مشيرًا إلى أن برامج المؤتمر التدريبية تهدف إلى بناء مجتمع صحي يواجه كافة الأمراض والمشكلات البدنية والنفسية والمساعدة على نشر ثقافة النشاط البدني والرياضي في المجتمع الذي جعلت جامعة حفر الباطن الاهتمام به والسعي فيما يرقى به على رأس أولوياتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وانسجامًا مع حرص القيادة الرشيدة على كل ما يرقى بالجانب الرياضي والصحي وكافة الجوانب لدى كافة فئات المجتمع.







