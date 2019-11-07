شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة نجران»: الترخيص لـ6 عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي بـ«الماموغرام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أكدت صحة نجران أن عدد المستفيدات من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة نجران التي أقيمت خلال شهر أكتوبر تحت شعار «لا تنتظري الأعراض.. افحصي وطمنينا» بلغ 50.422 مستفيدة، منهن 2009 سيدات تم فحصهن بتقنية «الماموغرام» في مستشفيات ومراكز الرعاية بالمنطقة.

وأوضحت أن الحملة نُفذت من قبل فرق طبية متخصصة ومثقفات صحيات من أقسام التوعية الصحية وبرامج الأمراض المزمنة والمستشفيات، وذلك للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه والتعرف على طريقة الفحص الذاتي وذلك في كل من المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، والمراكز التجارية، والأماكن العامة، إضافة إلى مدارس وكليات البنات، والأقسام النسائية بالإدارات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة، حيث تضمنت الحملة إقامة معارض وأركان توعوية وتوزيع المطويات التوعوية على المستفيدات.

يذكر أن صحة نجران رخصت 6 عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي بتقنية «الماموغرام» في مستشفيات: الملك خالد، نجران العام الجديد، الولادة والأطفال، حبونا العام، شرورة العام، وعيادة في مركز للرعاية الصحية بحي الضباط.