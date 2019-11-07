شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيصل» يطّلع على أهداف جمعية الطيارين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الكابتن طيار عبدالعزيز الخياط يرافقه أعضاء المجلس. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف الجمعية التي تركز أعمالها على جمع الطيارين والمهنيين المهتمين بشؤون الطيران، تحت مظلة واحدة بهدف تبادل الخبرات ودعمهم لوجستياً وتثقيفهم صحياً وفنياً وإدارياً. وتهدف أيضاً إلى نشر ثقافة الطيران في المجتمع وتوعية المجتمع المدني بثقافة الطيران، من خلال حلقات النقاش والندوات بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والدولية المتخصصة.



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