محمد بن مسعود - الدمام - الأمير بدر بن سلطان كان في استقبال رئيسة سنغافورة وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة. وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.حليمة يعقوب جدة "حليمة يعقوب" تصل جدة في طريقها لأداء العمرة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-07 وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة. وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر. Advertisements 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 11:31 AM الأمير بدر بن سلطان كان في استقبال رئيسة سنغافورة الأمير بدر بن سلطان كان في استقبال رئيسة سنغافورة وصلت الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جدة في طريقها لأداء مناسك العمرة. وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر. ، "حليمة يعقوب" تصل جدة في طريقها لأداء العمرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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