غدًا.. انطلاق حفل الفرقة السعودية ديش داش بموسم الرياض

ينطلق- مساء غد الخميس- العرض الفني للفرقة السعودية ديش داش، في حفل ضمن فعاليات موسم الرياض. وقال حساب موسم الرياض عبر “تويتر”: “السعوديين مبدعين بكل مجال، عشان كذا بتقدم الفرقة السعودية ديش داش، العرض الافتتاحي لحفلتنا يوم الخميس.. متحمسين؟”. وأضاف حساب موسم الرياض أنه يمكن حجز تذاكر الحفل من خلال الرابط التالي (هنا).. ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

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