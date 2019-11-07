رحّبت باكستان بالتوقيع على وثيقة «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدّته مهمًّا باتجاه التوصل لحل سياسي في سبيل تحقيق الأمن والسلم في اليمن.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: إن بلاده ترحب بالتوقيع على وثيقة «اتفاق الرياض» التاريخي، وتعتقد أنها خطوة مهمة إلى الأمام نحو حل سياسي، وسلام وأمن دائمين في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان: «اتفاق الرياض» تاريخي وخطوة مهمة لحل سياسي باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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