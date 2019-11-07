بالصور.. «مدني جازان» يسيطر على حريق بمحافظة أبوعريش

سارعت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، مساء أمس الأربعاء، إلى محافظة أبوعريش، للسيطرة على حريق اندلع بمنزل أسرة تسكن في إحدى القرى التابعة للمحافظة.

واتخذت فرق الدفاع المدني، كل التدابير الوقائية والاطمئنان على سلامة الأفراد، ونجحت في السيطرة على الحريق، من خلال عمليات إنقاذ ناجحة قامت بها الفرق الميدانية، والتي تمكّنت من إخماد النيران في زمن قياسي.

ومن ناحيته، أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة أبوعريش، باشرت بلاغًا عن حريق بمنزل بقرية المهدج، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع إلى حيث الواقعة، وتم إخماد الحريق وإخلاء السكان، فيما لم تُسجل أية إصابات.

وأوضح آل صمغان، أن سبب الحريق يرجع إلى تماس كهربائي بإحدى الغرف، مشددًا على ضرورة توفير وسائل سلامة بالمنازل وتركيب كواشف دخان؛ لتقليل الأضرار في الأرواح والممتلكات.