وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم، وتشمل مسميات الوظائف المتاحة، «إخصائي أول موارد بشرية، ومحلل فني، وإخصائي تدريب تقني».
وتتضمن شروط التقديم لوظيفة «إخصائي موارد بشرية»، الحصول على درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو نظم المعلومات الإدارية، وخبرة ثلاث سنوات في ذات التخصص، بينما يشترط لتقديم على وظيفة «محلل فني»، الحصول درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو نظم المعلومات الإدارية، وخبرة ثلاث سنوات، فيما يشترط لوظيفة «إخصائي تدريب تقني»، الحصول على دبلوم في نفس التخصص، وخبرة 5 سنوات في مجال التدريب والتطوير، ويكون التقديم على جميع الوظائف عبر الرابط: اضغط هنـا
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